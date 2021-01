Sanremo, ora parla Linus: “Ecco la mia idea per salvare il festival… Tieni duro Ama” (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Nel menu dell’attualita?, da qualche settimana, prima del caffe? arriva Sanremo. Intendo dire che ci sono problemi ben piu? grandi, e? vero, ma e? anche vero che un dolcetto aiuta sempre a chiudere un buon pasto“. Inizia così in post pubblicato su Instagram da Linus, direttore e conduttore di Radio Deejay. “Come saprete la polemica e? tutta sul teatro/ cinema Ariston: se aprite quello anche solo ai figuranti devono riaprire tutti gli altri. E? uno studio televisivo, dice la Rai“, continua. E poi lancia la sua idea (che, non per fare gli spocchiosi, è anche la nostra). “E allora, dico io, visto che tanto di atmosfera sanremese non se ne parlerebbe perche? niente di quello che succede fuori dal palco si puo? fare, perche? non lo fate direttamente in studio, a Roma, con tutte le certezze di un vero programma televisivo? A noi che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Nel menu dell’attualita?, da qualche settimana, prima del caffe? arriva. Intendo dire che ci sono problemi ben piu? grandi, e? vero, ma e? anche vero che un dolcetto aiuta sempre a chiudere un buon pasto“. Inizia così in post pubblicato su Instagram da, direttore e conduttore di Radio Deejay. “Come saprete la polemica e? tutta sul teatro/ cinema Ariston: se aprite quello anche solo ai figuranti devono riaprire tutti gli altri. E? uno studio televisivo, dice la Rai“, continua. E poi lancia la sua(che, non per fare gli spocchiosi, è anche la nostra). “E allora, dico io, visto che tanto di atmosfera sanremese non se ne parlerebbe perche? niente di quello che succede fuori dal palco si puo? fare, perche? non lo fate direttamente in studio, a Roma, con tutte le certezze di un vero programma televisivo? A noi che ...

