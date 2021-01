Sanremo. Non si può rinviare? E’ psicodramma. La Rai ricorda: “Il Festival non è di Amadeus” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sanremo sì, Sanremo no. Ma non si può rinviare di qualche settimana? Lo scorso anno sono saltate le Olimpiadi, il Carnevale di Rio, il Palio di Siena. Ma il Festival della canzone italiana sembra intoccabile. Amadeus non molla la presa. E adesso è vittima di uno tsunami di critiche. Dopo aver minacciato di sbattere la porta (ma non è cosa sua, dicono dalla Rai), oggi escono i contenuti del protocollo per la sicurezza sanitaria degli artisti. Sanremo sì, Sanremo: la telenovela continua Una serie infinita di prescrizioni. Che possono essere riassunte in obbligo di tampone molecolare 72 ore prima del Festival. Tamponi rapidi quotidiani organizzati dalla Rai. Pasti in camera, interviste e conferenze stampa solo da remoto. Sanificazione camerini e auto per ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 29 gennaio 2021)sì,no. Ma non si puòdi qualche settimana? Lo scorso anno sono saltate le Olimpiadi, il Carnevale di Rio, il Palio di Siena. Ma ildella canzone italiana sembra intoccabile.non molla la presa. E adesso è vittima di uno tsunami di critiche. Dopo aver minacciato di sbattere la porta (ma non è cosa sua, dicono dalla Rai), oggi escono i contenuti del protocollo per la sicurezza sanitaria degli artisti.sì,: la telenovela continua Una serie infinita di prescrizioni. Che possono essere riassunte in obbligo di tampone molecolare 72 ore prima del. Tamponi rapidi quotidiani organizzati dalla Rai. Pasti in camera, interviste e conferenze stampa solo da remoto. Sanificazione camerini e auto per ...

CottarelliCPI : Non si può equiparare l’Ariston a uno studio TV (dove è comunque strano che si ammettano figuranti). Quindi avanti… - matteograndi : Si va verso un Sanremo di scopo. Incarico esplorativo a Carlo Conti. Mattarella convincerà Di Maio che una vocale… - Corriere : Amareggiato e affaticato. Lo stato d’animo di Amadeus non può essere dei migliori - SecolodItalia1 : Sanremo. Non si può rinviare? E’ psicodramma. La Rai ricorda: “Il Festival non è di Amadeus” - edoardottt2 : RT @tommasofaoro: Ama guarda che sanremo potete farlo da me, sposto il divano e ci stiamo. Se suona Franceschini non gli apriamo -