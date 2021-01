Sanremo | Mollicone FdI | “da Amadeus visione ‘proprietaria’ del Festival”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Ricordiamo che ildiè un programma del servizio pubblico radiotelevisivo, non del conduttore”. Così il commissario di Vigilanza Rai, deputato Fdi Federicoche aggiunge: “Non comprendiamo i veti posti dasulverso la Rai, che riguardano in generale la definizione delle regole di sicurezza. Unadel. Ricordiamo, infine, che la vicenda diha posto la necessità e l’urgenza di riaprire i luoghi della cultura, come teatri e cinema, sui protocolli già adottati per gli studi televisivi.” L'articolo CalcioWeb.