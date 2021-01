Sanremo, le regole anti-Covid per gli artisti: cene, hotel e spostamenti (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un protocollo particolarmente denso e articolato che si andrà ad aggiungere alle regole che verranno stilate anche dal Cts. Una regola su tutte sarà quella di effettuare il tampone ogni giorno L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di venerdì 29 gennaio 2021) Un protocollo particolarmente denso e articolato che si andrà ad aggiungere alleche verranno stilate anche dal Cts. Una regola su tutte sarà quella di effettuare il tampone ogni giorno L'articolo proviene da Gossip e Tv.

LucaDondoni : . #Sanremo2021, istruzioni per l’uso: ecco le regole ufficiali per gli artisti al Festival - AnnaSpocchiossa : @zonaila @VScanuforever Ormai si credono dio in terra. C'è gente che vive allo stremo. Ci sono regole che da quas… - gianlucaguidi : @prokofiev91 @caroliarita @AnnaBonitatibus @Chicogir @riccardofrizza @callega3 @Lacritica @speranzascapp… - infoitcultura : Sanremo 2021, istruzioni per l’uso: ecco le regole per gli artisti al Festival - raspa90 : RT @LucaDondoni: . #Sanremo2021, istruzioni per l’uso: ecco le regole ufficiali per gli artisti al Festival -