Sanremo, il pubblico e la sconfitta (Di venerdì 29 gennaio 2021) Non si sa bene come andrà a finire. Ma nell'anno della pandemia in cui la vicinanza è stata rigorosamente bandita, il dibattito sulla presenza al teatro Ariston fa capire solo una cosa: comunque vada sarà un insuccesso

