Sanremo 2021 è nel caos | ecco la risposta di Amadeus e le ultime notizie

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Si farà nei giorni stabiliti, verrà posticipato o non si farà proprio; la conduzione sarà affidata adoppure il presentatore rassegnerà le dimissioni; ci sarà il pubblico, non ci sarà il pubblico, ci saranno solo dei figuranti. È. A poco più di un mese dall’inizio della kermesse canora, nella città dei fiori si naviga a vista. Anzi, si continua a fare e disfare.: il nodo del pubblico La quadra sembrava essere stata trovata la settimana scorsa quando, al termine di un incontro tra il direttore artistico e conduttoree i vertici Rai, era filtrata la notizia che vedeva la conferma delle date del Festival – dal 2 al 6 marzo– e della presenza del pubblico in sala. Tutto da disfare e rifare. A travolgere la decisione era stato ...