Sanremo 2021 | cosa accadrà? Il punto della situazione

(Di venerdì 29 gennaio 2021)è in bilico: la kermesse si terrà oppure slitterà? E’ quanto si chiedono gli italiani nelle ultime ore. Tutto parte da un tweet, quello del ministroCultura Dario Franceschini. Eccoè successosì,no, sembra il titolo di una canzone e ci piacerebbe lo fosse. In realtà quello che sta accadendo nelle ultime ore mette a rischio ben 26 brani in gara, quelli degli artisti che dovrebbero prendere parte alla kermesse canora più amata di sempre. Questo perché a poco più di un mese dall’inizio del Festival tutto viene messo in dubbio da un tweet. E non uno qualsiasi, si tratta del cinguettio del ministroCultura Dario Franceschini: “Il Teatro Ariston diè un teatro come tutti gli altri e quindi, come ...