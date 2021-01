Sanremo 2021 | Amadeus | «Gli ignoranti parlano» Ma è rivolta social | «Irrispettoso verso la gente che muore»

fattoquotidiano : Covid, Crisanti a La7: “Polemiche su Festival di Sanremo? C’è un inaridimento dei sentimenti, la gente ormai si è a… - Agenzia_Ansa : #Sanremo, #Franceschini: 'Niente pubblico, neanche figuranti'. #Amadeus pronto a lasciare #sanremo2021 #ANSA - PiazzapulitaLA7 : 'C'è un inaridimento dei sentimenti. La gente alla fine si abitua: muoiono 500 persone al giorno, e vabbè pazienza.… - Domenicogrill17 : @Sanremo_2021 boicotiamo sanremo - Domenicogrill17 : @Sanremo_2021 amadeus tu chi cazzo sei ai paura perdere iltu casce mavai aquel paese -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2021

Figuranti e pubblico No. Amadeus minaccia di abbandonare la conduzione, ma nessuno ha capito che il suo gesto non è un capriccio. Ecco perchè ...“Le persone sono da sempre il nostro asset principale: in Accenture crediamo che solo includendo e valorizzando ogni talento sia possibile generare innovazione e crescere in maniera sostenibile" ...