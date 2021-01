«Sandman», la serie tv. Cast, quando esce, trama, novità (Di venerdì 29 gennaio 2021) Finalmente ci siamo, Sandman è davvero in produzione. I fan di Neil Gaiman aspettano da quasi due anni l'avvio del progetto della serie che sarà la trasposizione dell'omonimo fumetto del “papà” di tante graphic novels poi adattate in tv, da American Gods a Good Omens, fino a Lucifer. Proprio da quando è stata annunciata la prossima conclusione di Lucifer, poi, l'hype per Sandman – di cui il personaggio interpretato in tv da Tom Ellis è comprimario, insieme a Gli Eterni – è aumentata ancora di più. Dopo un'attesa davvero lunga – la serie Sandman è stata annunciata nel luglio 2019 e la pandemia del 2020 ha messo in stand by la produzione – finalmente si accendono per davvero le speranze di vedere presto l'adattamento tv. È stata la stessa Netflix a rivelare l'inizio della produzione ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 29 gennaio 2021) Finalmente ci siamo,è davvero in produzione. I fan di Neil Gaiman aspettano da quasi due anni l'avvio del progetto dellache sarà la trasposizione dell'omonimo fumetto del “papà” di tante graphic novels poi adattate in tv, da American Gods a Good Omens, fino a Lucifer. Proprio daè stata annunciata la prossima conclusione di Lucifer, poi, l'hype per– di cui il personaggio interpretato in tv da Tom Ellis è comprimario, insieme a Gli Eterni – è aumentata ancora di più. Dopo un'attesa davvero lunga – laè stata annunciata nel luglio 2019 e la pandemia del 2020 ha messo in stand by la produzione – finalmente si accendono per davvero le speranze di vedere presto l'adattamento tv. È stata la stessa Netflix a rivelare l'inizio della produzione ...

NetflixIT : Una nuova serie originale Netflix basata sui libri di Neil Gaiman pubblicata dalla DC: The Sandman, in arrivo su Ne… - Quellicheilcine : RT @jan_novantuno: Il cast della serie tv di Sandman. Prossimamente su Netflix. - Parole_a_Colori : RT @NetflixIT: Una nuova serie originale Netflix basata sui libri di Neil Gaiman pubblicata dalla DC: The Sandman, in arrivo su Netflix, co… - dvrlingkenobi : RT @NetflixIT: Una nuova serie originale Netflix basata sui libri di Neil Gaiman pubblicata dalla DC: The Sandman, in arrivo su Netflix, co… - LongTakeIt : #TheSandman: annunciato il cast della serie tratta dalla graphic novel di #NeilGaiman -