San Valentino: i libri da regalare a chi ami (Di venerdì 29 gennaio 2021) regalare un libro significa donare un po’ di libertà: la possibilità di viaggiare con la fantasia, di vivere esperienze nuove, di conoscersi meglio, perché le storie sono specchi in cui misurare se stessi ed esempi da cui trarre insegnamento. Per questo a San Valentino regalare un libro a chi si ama è una scelta fatta con il cuore. È un regalo prezioso, perché quando si sceglie una storia doniamo un po’ di noi stessi, ed è un regalo che indica attenzione verso l’altro e cura, perché scegliere il libro giusto è un po’ come trovare il profumo perfetto: bisogna conoscere bene il destinatario del regalo. Ecco cinque libri da regalare a lei e a lui a San Valentino, da scegliere in base ai gusti. Quel che affidiamo al vento di Laura Imai Messina Una storia intensa e struggente, ambientata in ... Leggi su dilei (Di venerdì 29 gennaio 2021)un libro significa donare un po’ di libertà: la possibilità di viaggiare con la fantasia, di vivere esperienze nuove, di conoscersi meglio, perché le storie sono specchi in cui misurare se stessi ed esempi da cui trarre insegnamento. Per questo a Sanun libro a chi si ama è una scelta fatta con il cuore. È un regalo prezioso, perché quando si sceglie una storia doniamo un po’ di noi stessi, ed è un regalo che indica attenzione verso l’altro e cura, perché scegliere il libro giusto è un po’ come trovare il profumo perfetto: bisogna conoscere bene il destinatario del regalo. Ecco cinquedaa lei e a lui a San, da scegliere in base ai gusti. Quel che affidiamo al vento di Laura Imai Messina Una storia intensa e struggente, ambientata in ...

