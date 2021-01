San Valentino a Napoli, nasce “San Gregorio Armeno in Amore” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Napoli e gli artigiani della storica via dei presepi di San Gregorio Armeno si preparano a festeggiare San Valentino. Dal prossimo 1 febbraio sarà inaugurato l’evento, nato per iniziativa dall’associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno, “San Gregorio Armeno in Amore a 360 gradi“. “E’ un’assoluta novità – spiega Gabriele Casillo, presidente dell’Associazione – per la prima volta ogni artigiano realizzerà pezzi dedicati all’Amore in tutte le sue forme. E’ solo il primo di una serie di eventi che vogliamo proporre affinché la città torni a vivere”. Un’iniziativa è realizzata grazie ai fondi raccolti in per le botteghe presepiali, provate dalla crisi del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoe gli artigiani della storica via dei presepi di Sansi preparano a festeggiare San. Dal prossimo 1 febbraio sarà inaugurato l’evento, nato per iniziativa dall’associazione Le Botteghe di San, “Sanina 360 gradi“. “E’ un’assoluta novità – spiega Gabriele Casillo, presidente dell’Associazione – per la prima volta ogni artigiano realizzerà pezzi dedicati all’in tutte le sue forme. E’ solo il primo di una serie di eventi che vogliamo proporre affinché la città torni a vivere”. Un’iniziativa è realizzata grazie ai fondi raccolti in per le botteghe presepiali, provate dalla crisi del ...

