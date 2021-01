San Biagio vescovo e martire, Bagnara si prepara alle celebrazioni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Comunità di Bagnara, piccolo borgo di Sant’Angelo a Cupolo, guidata dal parroco don Antonio Bonavita si appresta a celebrare il 3 febbraio la memoria liturgica di San Biagio vescovo e martire, venerato non solo dalla comunità ma anche dai paesi limitrofi per essere invocato come protettore della gola. Nonostante il perdurare della pandemia a causa del Covid 19, la comunità sannita, pur nelle modalità consentite dall’emergenza sanitaria, celebrerà con la dovuta solennità, la festa del suo Santo Patrono. “Al Santo – dice Don Antonio Bonavita – chiederemo l’intercessione di fermare questa pandemia e di donarci la serenità”. Quest’anno il programma prevede, nella giornata di mercoledì 3 febbraio, solo la celebrazione di Sante Messe ogni ora 8.30 9.30 10.30 11.30 16.00 17.00 18.00 ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Comunità di, piccolo borgo di Sant’Angelo a Cupolo, guidata dal parroco don Antonio Bonavita si appresta a celebrare il 3 febbraio la memoria liturgica di San, venerato non solo dalla comunità ma anche dai paesi limitrofi per essere invocato come protettore della gola. Nonostante il perdurare della pandemia a causa del Covid 19, la comunità sannita, pur nelle modalità consentite dall’emergenza sanitaria, celebrerà con la dovuta solennità, la festa del suo Santo Patrono. “Al Santo – dice Don Antonio Bonavita – chiederemo l’intercessione di fermare questa pandemia e di donarci la serenità”. Quest’anno il programma prevede, nella giornata di mercoledì 3 febbraio, solo la celebrazione di Sante Messe ogni ora 8.30 9.30 10.30 11.30 16.00 17.00 18.00 ...

Vittoria. Celebrato il Giorno della Memoria: “Per non dimenticare”

La Commissione straordinaria del Comune di Vittoria ha partecipato questa mattina, all'iniziativa organizzata dall'Istituto Comprensivo "San Biagio" relativa alla cerimonia celebra ...

