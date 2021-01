(Di venerdì 29 gennaio 2021) Una funzione segreta delS21è stata appena. In particolare potrà usufruire di un display sull’ultimo telefono di punta dell’azienda molto performante senza annientare laDisplay, il braccio di sviluppo e produzione di display dell’azienda, ha annunciato una nuova tecnologia OLED che migliora notevolmente l’efficienza. Offre alcuni dettagli su L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::S21: fotocamera a 108 megapixel e laser autofocusS21 potrà sbloccare le auto prodotte da Audi, BMW e Ford Scheda tecnica...

webmagazine24 : Samsung Galaxy S21 Ultra rivelata indiscrezione sulla fantastica durata batteria - Tech4D_ : Samsung Galaxy S21 Ultra nei test di resistenza e teardown di Zack - DiarioTic2Cero : Recordando al Samsung Galaxy Alpha, cuando Samsung quiso hacer un iPhone - andro4all : Recordando al Samsung Galaxy Alpha, cuando Samsung quiso hacer un iPhone - Italia_Notizie : Samsung Galaxy Watch 3 ed Active 2 si arricchiscono di due importanti funzioni -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung Galaxy

, inoltre, si aspetta di veder crescere i profitti legati al comparto mobile grazie al lancio delS21 e si prepara a espandere la sua linea di dispositivi. Per quanto riguarda il ......90' ) Ferro da stiro Imetec ZeroCalc PRO PS2 2200 - 99,90' ( 124,90' ) Estrattore di succo Imetec Succovivo SJ4 1200 - 109,90' ( 149,90' ) Offerte ancora disponibiliSE20 FE ...Dagli Stati Uniti giungono nuovi dettagli sul funzionamento di EZCal, una funzione attualmente in sviluppo che si avvale di uno smartphone per eseguire la calibrazione automatica dei televisori Samsun ...Samsung porta sugli smartwatch Galaxy Watch Active 2 e Galaxy Watch 3 l'elettrocardiogramma e la rilevazione della pressione sanguigna. Tutti i dettagli nell'articolo.