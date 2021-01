Samsung Galaxy A32 5G, ufficiale il nuovo smartphone economico (Di venerdì 29 gennaio 2021) Grandi novità in casa Samsung. Il colosso dell’elettronica ha finalmente mostrato il Galaxy A32 5G, smartphone performante, innovativo e soprattutto più accessibile dei precedenti. Dotato di una batteria a lunga durata da 5.000 mAh e di un display Infinity-V HD+ da 6,5 pollici, il Samsung Galaxy A32 5G si prospetta senza dubbio il migliore della gamma. Il desiderio di puntare sulla connettività 5G era nell’aria ormai da tempo e finalmente è divenuto realtà. Grazie alla possibilità di download super-veloce, il nuovo Samsung Galaxy garantisce una forma di intrattenimento senza precedenti. Giocare ai videogame in streaming e guardare i propri programmi preferiti senza ritardi diventeranno operazioni fruibili. Ciliegina sulla torta l’ampia fotocamera da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Grandi novità in casa. Il colosso dell’elettronica ha finalmente mostrato ilA32 5G,performante, innovativo e soprattutto più accessibile dei precedenti. Dotato di una batteria a lunga durata da 5.000 mAh e di un display Infinity-V HD+ da 6,5 pollici, ilA32 5G si prospetta senza dubbio il migliore della gamma. Il desiderio di puntare sulla connettività 5G era nell’aria ormai da tempo e finalmente è divenuto realtà. Grazie alla possibilità di download super-veloce, ilgarantisce una forma di intrattenimento senza precedenti. Giocare ai videogame in streaming e guardare i propri programmi preferiti senza ritardi diventeranno operazioni fruibili. Ciliegina sulla torta l’ampia fotocamera da ...

