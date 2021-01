Sampdoria-Juventus, Pirlo: “Gara complicata, Dybala ancora out. Caso Ronaldo? Lui libero di fare ciò che crede” (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Juventus si prepara al prossimo impegno contro la Sampdoria.Giornata di vigilia per i bianconeri che, domani pomeriggio a "Marassi", affronteranno la Sampdoria di Claudio Ranieri. Un impegno da non sottovalutare per la "Vecchia Signora", reduce dai successi in campionato e in Coppa Italia, maturati rispettivamente contro Bologna e Spal. Lo sa bene Andrea Pirlo che, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-Gara, ha invitato i suoi a non abbassare la guardia.“Una buona squadra che viene da un ottimo periodo, e ha ottenuto anche risultati importanti. Sarà una partita difficile come tutte quelle contro Ranieri, un allenatore che stimo molto. Dybala sente ancora fitte al ginocchio e oggi non si allenerà. Per il resto dovrebbero allenarsi tutti. Chiellini o De ... Leggi su mediagol (Di venerdì 29 gennaio 2021) Lasi prepara al prossimo impegno contro la.Giornata di vigilia per i bianconeri che, domani pomeriggio a "Marassi", affronteranno ladi Claudio Ranieri. Un impegno da non sottovalutare per la "Vecchia Signora", reduce dai successi in campionato e in Coppa Italia, maturati rispettivamente contro Bologna e Spal. Lo sa bene Andreache, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-, ha invitato i suoi a non abbassare la guardia.“Una buona squadra che viene da un ottimo periodo, e ha ottenuto anche risultati importanti. Sarà una partita difficile come tutte quelle contro Ranieri, un allenatore che stimo molto.sentefitte al ginocchio e oggi non si allenerà. Per il resto dovrebbero allenarsi tutti. Chiellini o De ...

juventusfc : Di sicuro, se diciamo ??5??Goals contro la Samp, uno lo ricordate subito... Take a look: - juventusfc : ?? ?? Focus sulla Sampdoria ?? - juventusfc : E’ il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv ? - Mediagol : #Sampdoria-#Juventus, Pirlo: 'Gara complicata, Dybala ancora out. Caso Ronaldo? Lui libero di fare ciò che crede'… - ecosdeportivos : RT @Datos_Champions: #SerieA???? // Fecha 20 29/01 Torino vs Fiorentina 30/01 Bologna vs Milan Sampdoria vs Juventus Inter vs Benevento 3… -