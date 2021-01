Sampdoria-Juventus | Kulusevski | “Adesso comincia il bello della Serie A | sto benissimo e vinciamo Ho un obiettivo per il futuro”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Alla vigiligara di "Marassi",, l'esterno offensivo bianconero, Dejan, ha rilasciato alcune dichiarazioni al giornale svedese "Sportbladet". Di seguito le parole del centrocampista offensivo."Sto, segno, faccio assist eparecchie partite. Per me ora è importante continuare così, lavorare ancora di più e farmi trovare in forma perfetta, perché questo è il momento in cuila parte più divertentestagione. Voglio arrivare al massimoforma agli europei. Fino ad oggi abbiamo avuto diversi alti e bassi ma nel calcio capita. Io continuo a lavorare sodo e cerco di essere il più calmo e il più rilassato possibile, senza troppe pressioni".

juventusfc : Di sicuro, se diciamo ??5??Goals contro la Samp, uno lo ricordate subito... Take a look: - juventusfc : ?? ?? Focus sulla Sampdoria ?? - juventusfc : E’ il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv ? - egidio_gialdini : I calciatori convocati dall'allenatore della JUVENTUS, Andrea PIRLO, alla vigilia della 20a rit. 'A' '20-21: che ve… - Mediagol : #Sampdoria-#Juventus, Kulusevski: 'Adesso comincia il bello della #SerieA, sto benissimo e vinciamo. Ho un obiettiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Juventus

Prandelli CLASSIFICA: Milan punti 43, Inter 41, Roma 37,* 36, Atalanta 36, Napoli* 34, Lazio 34, Sassuolo 30, Verona 30,26, Benevento 22, Fiorentina 21, Bologna 20, Spezia 18, ...Mancano poche ore al fischio d'inizio di: Andrea Pirlo in conferenza stampa annuncia due titolari./ Quasi tutto pronto al fischio d'inizio di, gara che i bianconeri non possono ...Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA ! Il tecnico bianconero non avrà a propria disposizione Kulusevski e Dybala, entrambi indisponibili. I convocati: Buffon, ...Calhanoglu resta positivo al Covid, problemi muscolari per Diaz. Luis Alberto prova il recupero per Bergamo. Udinese: Llorente dal 1’. Roma: Mkhitaryan vede il Verona. Samp contro i bianconeri con Kei ...