Salvini dice che la Lombardia è zona gialla è merito dei ricorsi della Regione (ma non è così) (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sarà stato, giustamente, distratto dalle vicende nazionali e dalle Consultazioni al Quirinale. Però Matteo Salvini è riuscito nell’impresa di sbagliare completamente nove parole nel suo tweet in cui annuncia la Lombardia zona gialla (da lunedì per tutte le Regioni interessate, non da domenica). Le prime nove parole. Il segretario della Lega, infatti, sostiene che il declassamento (per valori di rischio epidemiologico) della Regione guidata da Attilio Fontana sia merito dei ricorsi fatti dal Pirellone contro la decisione (di due settimane fa) dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. Ovviamente la storia, come noto, non è andata così. LEGGI ANCHE > Passate 48 ore: ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sarà stato, giustamente, distratto dalle vicende nazionali e dalle Consultazioni al Quirinale. Però Matteoè riuscito nell’impresa di sbagliare completamente nove parole nel suo tweet in cui annuncia la(da lunedì per tutte le Regioni interessate, non da domenica). Le prime nove parole. Il segretarioLega, infatti, sostiene che il declassamento (per valori di rischio epidemiologico)guidata da Attilio Fontana siadeifatti dal Pirellone contro la decisione (di due settimane fa) dell’Istituto Superiore di Sanità e del MinisteroSalute. Ovviamente la storia, come noto, non è andata. LEGGI ANCHE > Passate 48 ore: ...

borghi_claudio : No ma è bellissimo, Salvini dice una cosa e appena ha finito su @SkyTG24 c'è @Daniele_Manca che gli mette in bocca… - mante : La card del PD sul “governo del cambiamento' (copyright Di Maio- Salvini) è solo l’ennesima prova. Le parole della… - fattoquotidiano : Recovery, la fake news di Salvini a La7: “E’ stato bocciato dall’Ue”. Floris: “Ma non è vero”. Poi il leghista dice… - anari56 : @sperati26 Mentana la chiama “propaganda”.praticamente se Salvini dice ciò che pensa è spot ma poi ci rompe le scatole con Renzi e gli arabi - piras_zia : RT @borghi_claudio: No ma è bellissimo, Salvini dice una cosa e appena ha finito su @SkyTG24 c'è @Daniele_Manca che gli mette in bocca cose… -