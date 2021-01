Saluto romano in consiglio a Cogoleto: la Digos denuncia i 3 esponenti del centrodestra per violazione della legge Mancino (Di venerdì 29 gennaio 2021) violazione dell’articolo 2 della legge Mancino del 1993, che punisce “chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi” che si richiamano al fascismo. È l’ipotesi di reato per cui la Digos di Genova ha denunciato i tre consiglieri comunali del gruppo di centrodestra “Mauro Siri per Cogoleto” Francesco Biamonti, Mauro Siri e Valeria Amadei, che nella seduta di mercoledì 27 gennaio – giorno della Memoria in onore delle vittime dell’Olocausto – hanno più volte esibito il braccio teso a mo’ di Saluto romano, “mascherandolo” da alzata di mano durante una votazione. Nella mattinata di venerdì ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021)dell’articolo 2del 1993, che punisce “chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi” che si richiamano al fascismo. È l’ipotesi di reato per cui ladi Genova hato i tre consiglieri comunali del gruppo di“Mauro Siri per” Francesco Biamonti, Mauro Siri e Valeria Amadei, che nella seduta di mercoledì 27 gennaio – giornoMemoria in onore delle vittime dell’Olocausto – hanno più volte esibito il braccio teso a mo’ di, “mascherandolo” da alzata di mano durante una votazione. Nella mattinata di venerdì ...

lauraboldrini : Tre esponenti di minoranza della destra a #Cogoleto fanno il saluto romano. Nel Giorno della Memoria, quando si ric… - myrtamerlino : Nel 2021 nella #giornatadellamemoria c'è ancora chi infanga la storia facendo il saluto romano. Lo schifo purtroppo… - fattoquotidiano : “Saluto romano in Consiglio comunale nella Giornata della Memoria”: la denuncia a Cogoleto (Genova) – Video - p3r4zzett1 : @borghi_claudio @clafor66 Non sia evasivo e non insulti la sua intelligenza,il video è in rete,il saluto romano è u… - FBabbua : @nzingaretti soprattutto quello a sinistra , fare il saluto romano un piddino non si può accettare.. segretario, si… -