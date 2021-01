Saluto romano durante consiglio comunale di Cogoleto: denuncia Digos, Lega valuta espulsione (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ci sono importanti sviluppi di cui prendere atto oggi 29 gennaio, a proposito del presunto Saluto romano effettuato da alcuni esponenti di Lega e Fratelli d’Italia, in occasione di un recente consiglio comunale a Cogoleto. Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato una prima analisi della vicenda, riportando le due versioni a confronto. L’esponente del Carroccio, di cui non facciamo il nome per evitare che si accentui la gogna mediatica di queste ore, ritiene infatti che il suo sia stato un normale voto. Nel pezzo di ieri, in ogni caso, trovate il video e l’indicazione del minuto esatto in cui prestare attenzione, in modo tale da farvi un’idea più precisa di quanto avvenuto. Fino ad allora, è giusto che lo studio dei fatti di Cogoleto si concentri su accusa e difesa, ... Leggi su bufale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ci sono importanti sviluppi di cui prendere atto oggi 29 gennaio, a proposito del presuntoeffettuato da alcuni esponenti die Fratelli d’Italia, in occasione di un recente. Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato una prima analisi della vicenda, riportando le due versioni a confronto. L’esponente del Carroccio, di cui non facciamo il nome per evitare che si accentui la gogna mediatica di queste ore, ritiene infatti che il suo sia stato un normale voto. Nel pezzo di ieri, in ogni caso, trovate il video e l’indicazione del minuto esatto in cui prestare attenzione, in modo tale da farvi un’idea più precisa di quanto avvenuto. Fino ad allora, è giusto che lo studio dei fatti disi concentri su accusa e difesa, ...

lauraboldrini : Tre esponenti di minoranza della destra a #Cogoleto fanno il saluto romano. Nel Giorno della Memoria, quando si ric… - myrtamerlino : Nel 2021 nella #giornatadellamemoria c'è ancora chi infanga la storia facendo il saluto romano. Lo schifo purtroppo… - fattoquotidiano : “Saluto romano in Consiglio comunale nella Giornata della Memoria”: la denuncia a Cogoleto (Genova) – Video - klaretta2006 : RT @Misurelli77: Saluto romano a Cogoleto, Digos denuncia i 3 consiglieri per violazione della legge Mancino. La Lega sospende Biamonti La… - MariaErrichiel5 : RT @Anpinazionale: 'Sono stati denunciati dalla Digos di Genova, per violazione della legge Mancino, Valeria Amadei, Francesco Biamonti e M… -