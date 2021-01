Saluto fascista a Cogoleto | la Digos denuncia i consiglieri e la Lega sospende Biamonti

(Di venerdì 29 gennaio 2021) I treprotagonisti del presuntodurante il consiglio comunale asono statiti dalladi Genova per violazione della legge Mancino. L’episodio è avvenuto il 27 gennaio, Giorno della Memoria. Il capogruppo della, uno dei trecoinvolti, aveva spiegato che avrebbe querelato chi lo accusava di aver fatto il. Intanto però lalo ha sospeso. Anzi, Edoardo Rixi, spiega Liguriaoggi, ha annunciato che se le accuse fossero confermatesarà espulso.: laindaga i ...

marcofurfaro : Sui fatti di Cogoleto, dove alcuni consiglieri comunali hanno fatto il saluto fascista all'interno di un'istituzion… - brandobenifei : 'Abbiamo solo votato'. Così si sono difesi i consiglieri di Lega e FdI a #Cogoleto dopo aver fatto il saluto fascis… - Open_gol : Proprio nel giorno della Memoria i consiglieri della minoranza di destra «si sono ripetutamente esibiti nel saluto… - IsabellaDeiana7 : Saluto fascista a Cogoleto: la Digos indaga i consiglieri (e la Lega sospende Biamonti) - Esterin62237737 : RT @Teresat14547770: TANTO CRITICATO DAI 5S: 'NEL GIORNO DELLA MEMORIA I LEGHISTI A GENOVA FANNO IL SALUTO FASCISTA'. 5S FALSI, IPOCRITI, M… -

Ultime Notizie dalla rete : Saluto fascista

Genova - La Digos di Genova ha denunciato per violazione della legge Mancino i tre consiglieri che durante il consiglio comunale di Cogoleto dello scorso 27 gennaio avrebbero fatto ildurante alcune votazioni. Gli agenti della Digos nel pomeriggio di ieri si sono recati a Cogoleto e hanno raccolto le testimonianze dei presenti in aula durante il consiglio e ...... secondo le accuse dei consiglieri di maggioranza, avrebbe fatto a un altro un invito a fare il. 'E' stato rilevato da due consiglieri che lo hanno sentito e da un operatore che stava ...Genova – La Digos di Genova ha denunciato per violazione della legge Mancino i tre consiglieri che durante il consiglio comunale di Cogoleto dello scorso 27 gennaio avrebbero fatto il saluto ...Genova , il saluto fascista con cui tre consiglieri comunali di minoranza hanno votato nel corso dell'assemblea cittadina di Cogoleto di ...