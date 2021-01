Salto con gli sci: a Willingen è Andrzej Stekala il migliore della qualificazione. Alex Insam passa (Di venerdì 29 gennaio 2021) Terminata da poco la giornata di qualificazione a Willingen, in Germania, su quel Mühlenkopfschanze che vede in scena un weekend particolarmente interessante per tante ragioni. Al comando, oggi, c’è un polacco. La notizia è che si tratta di Andrzej Stekala, che finalmente trova il momento buono per emergere in una giornata resa oltremodo complicata da un doppio, rapido cambio di stanga nel finale provocato da un vento fattosi improvvisamente (ma non troppo) difficile da gestire. Per lui 135.9 punti con un Salto di 152 metri, un buon viatico per il fine settimana. Seconda posizione per il conclamato leader di Coppa del Mondo, il norvegese Halvor Egner Granerud, che salta bene, ma non lontano: 139 metri, 134.2 punti. Dietro di lui c’è il distante inseguitore nella generale, il tedesco Markus ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) Terminata da poco la giornata di, in Germania, su quel Mühlenkopfschanze che vede in scena un weekend particolarmente interessante per tante ragioni. Al comando, oggi, c’è un polacco. La notizia è che si tratta di, che finalmente trova il momento buono per emergere in una giornata resa oltremodo complicata da un doppio, rapido cambio di stanga nel finale provocato da un vento fattosi improvvisamente (ma non troppo) difficile da gestire. Per lui 135.9 punti con undi 152 metri, un buon viatico per il fine settimana. Seconda posizione per il conclamato leader di Coppa del Mondo, il norvegese Halvor Egner Granerud, che salta bene, ma non lontano: 139 metri, 134.2 punti. Dietro di lui c’è il distante inseguitore nella generale, il tedesco Markus ...

