Salernitana | è la Reggina il prossimo ostacolo da superare

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Inizierà venerdì 29 gennaio il girone di ritorno del campionato di calcio di Serie B. La ventesima giornata si concluderà poi lunedì 1° febbraio, allo Stadio Oreste Granillo, con il match tra. Si tratta di una gara molto importante per entrambe le formazioni. I padroni di casa hanno la necessità di allontanarsi dalla zona Playout, mentre lavuole a tutti i costi trovare tre punti d’oro per consolidare la seconda posizione in classifica e tenere a una certa distanza altre squadre che le contendono la promozione in Serie A, a partire da Spal e Monza. Per la formazione di Mr. Castori, una vittoria in trasferta sarebbe peraltro fondamentale per lasciarsi definitivamente alle spalle la crisi vissuta nelle ultime settimane – interrotta solo dalla vittoria con il Pescara – che ha visto i granata perdere ...