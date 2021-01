Notiziedi_it : Don Virginio Colmegna: “Sala e Moratti sono d’accordo con noi: serve una sanità vicina alla gente” - alcinx : RT @rep_milano: Don Virginio Colmegna: 'Sala e Moratti sono d'accordo con noi: serve una sanità vicina alla gente' - rep_milano : Don Virginio Colmegna: 'Sala e Moratti sono d'accordo con noi: serve una sanità vicina alla gente'… - infoitinterno : Sala e Moratti, la 'strana coppia' per riformare la sanità lombarda: 'La persona al centro' - EmeritaMinchia : @GianricoCarof Mi scusi dr. Carofiglio... giustissima tale sottolineatura sulla Moratti. Ma su Sala che paragona An… -

Ultime Notizie dalla rete : Sala Moratti

Dai due - nonostante le vecchie ruggini tra palazzo Marino e Pirellone per la gestione dell'emergenza covid - sono arrivate parole distensive che confermano un buon rapporto tra la, ...E in cui il sindaco Beppee l'assessora al Welfare lombardo Letiziasi sono trovati sostanzialmente d'accordo: 'La sanità va riportata sul territorio, vicino alla gente'. Voi siete ...Il fondatore della Casa della Carità insieme al Terzo settore propone di rifondare la sanità trasformandola in salute, creando delle ...'Siamo in attesa della conferma del piano delle consegne, è stata trasmessa una ipotesi preliminare di completamento della fase 1 per il 5 marzo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA ...