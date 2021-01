Saga GameStop episodio 4 | i pesciolini ricominciano ad azzannare gli squali Wall Street accusa il colpo

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Ennesima giornata di passione (e di incredulità) a. I titoli coinvolti nelle speculazioni (, Blackberry, Blockbuster, Amc i principali) hanno ripreso a salire vertiginosamente dopo i violenti cali di ieri. Una situazione che mette a rischio la tenuta dei fondi speculativi che hanno invece puntato sul ribasso di queste stesse azioni. Al momento le perdite a carico dei ribassisti sono stimate in circa 20 miliardi di dollari. I titoli sono tornati a correre dopo che la piattaforma di trading on line Robinhood ,da cui partono molti degli acquisti, ha rimosso i limiti alle operazioni che aveva introdotto ieri, suscitando ondate di proteste tra gli utenti che hanno portato anche all’avvio di una class action. La piattaforma è riuscita a raccogliere un miliardo di dollari, per venire incontro alle richieste delle autorità ...

Terza, ma sicuramente non ultima, puntata della saga GameStop. Vicenda che da alcuni giorni sta scuotendo con violenza mercati e mondo della finanza. La principale novità del giorno è che diversi brokers (ossia le piattaforme attraverso cui si comprano e vendono azioni) hanno bloccato la possibilità di acquistare titoli GameStop. Mentre alcuni hedge hanno perso miliardi di dollari sul titolo GameStop, cu sui avevano scommesso al ribasso, Robinhood ha riammesso il titolo agli scambi su forte richiesta dei piccoli trader e nel p ...Tre società di brokeraggio hanno fermato la vendita delle azioni GameStop dopo il balzo record a Wall Street. Ocasio-Cortez ed Elon Musk non ci stanno ...