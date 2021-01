Sabato 30 gennaio | ospiti tv | Verissimo | Tv talk | C’è posta per te | Affari tuoi

SabrinaSalerno : Vi aspetto sabato 30 gennaio alle 16.00 su #canale5 @verissimotv #verissimo @MediasetPlay @QuiMediaset_it - raicinque : Il riso è libertà e conoscenza. Schiude il pensiero e fa risuonare la verità delle cose. Il riso è catarsi e uccide… - fanpage : Un risultato straordinario per #CePostaPerTe - MassaroPiet : Domani, Sabato 30 Gennaio, la “Giornata del Tesseramento”. Vi aspettiamo all’Eur! #giornatadeltesseramento… - gaiaitaliacom : Mareggiate, sabato 30 gennaio sopralluogo del presidente Giani a Marina di Pisa -

Ultime Notizie dalla rete : Sabato gennaio

Nella giornata del 29è andata in onda l'ultima puntata della settimana di 'Detto Fatto'. Bianca Guaccero e ... Peccato però che nel weekend, quindi ile la domenica, 'Detto Fatto' non è ...Oroscopo Pesci 29: amore In coppia: è unin cui fare una messa a punto e parlare dei miglioramenti da apportare nella relazione. Soli: l'atmosfera del giorno non è favorevole agli ...Il Giudice sportivo ha usato la mano pesante nei confronti di Riccardo Tombolato: l’attaccante dell’Appiano si è reso reo, al 34.52 dell’incontro tra Pergine e i Pirati di sabato 23 […] ...Ma Brooke è molto preoccupata ed ha un brutto presagio. Infatti a Zoe ha confidato che, dopo avranno trascorso una notte insieme, la Logan jr gli darà una nuova chance. Donna prova a rassicurarla, dic ...