Rsa fuori controllo, l’inchiesta di Rainews24: “In Lombardia stop ai medici del lavoro nelle case per anziani a marzo e aprile 2020” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nel pieno della prima ondata della pandemia, tra marzo e aprile 2020, Ats Milano ha allontanato dalle Rsa i controlli dei medici del lavoro. E lo ha fatto proprio quando, dalle strutture che ospitano anziani non autosufficienti arrivavano centinaia di richieste di aiuto. Soprattutto dagli operatori – infermieri, oss, asa – che in quei giorni sono stata mandati allo sbaraglio senza dispositivi di protezione individuale e senza il rispetto dei protocolli di sicurezza. Con il risultato, centinaia i lavoratori sono stati contagiati dal Covid, alcuni dei quali hanno perso la vita iniesime agli ospiti delle strutture. A rivelare questo nuovo capitolo della tragedia nella tragedia lombarda della pandemia, la strage nelle Residenze sanitarie assistite, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nel pieno della prima ondata della pandemia, tra, Ats Milano ha allontanato dalle Rsa i controlli deidel. E lo ha fatto proprio quando, dalle strutture che ospitanonon autosufficienti arrivavano centinaia di richieste di aiuto. Soprattutto dagli operatori – infermieri, oss, asa – che in quei giorni sono stata mandati allo sbaraglio senza dispositivi di protezione individuale e senza il rispetto dei protocolli di sicurezza. Con il risultato, centinaia i lavoratori sono stati contagiati dal Covid, alcuni dei quali hanno perso la vita iniesime agli ospiti delle strutture. A rivelare questo nuovo capitolo della tragedia nella tragedia lombarda della pandemia, la strageResidenze sanitarie assistite, è ...

fattoquotidiano : Rsa fuori controllo, l’inchiesta di Rainews24: “In Lombardia stop ai medici del lavoro nelle case per anziani a mar… - RaiNews : 'Ma come li avete protetti gli anziani?' #RSA fuori controllo, l'inchiesta di #Rainews24 con interviste esclusive… - ercazzaronero : RT @fattoquotidiano: Rsa fuori controllo, l’inchiesta di Rainews24: “In Lombardia stop ai medici del lavoro nelle case per anziani a marzo… - Emmeemme2Maria : RT @fattoquotidiano: Rsa fuori controllo, l’inchiesta di Rainews24: “In Lombardia stop ai medici del lavoro nelle case per anziani a marzo… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Rsa fuori controllo, l’inchiesta di Rainews24: “In Lombardia stop ai medici del lavoro nelle case per anziani a marzo… -