Rosso sul conto corrente | cosa si rischia nel 2021

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Dallo scorso 1° gennaio avere anche un minimo scoperto sulpuò portare a delle spiacevoli conseguenze. E’ l’effetto di una normativa europea recepita da alcuni paesi, tra i quali l’Italia. Una normativa che suona allarmante, soprattutto per chi gestisce una impresa, media, grande o piccola che sia. Sembra infatti che basti uno sconfinamento di soli 500 euro su qualsiasidi qualunque Istituto di Credito per passare ad una “soglia di rilevanza”, soggetti quindi alla centrale allarmi bancaria. Dal 1° gennaio di quest’anno le banche considereranno morosi i clienti con pagamenti mensili scoperti, con un gproblema: non saranno più permessi gli addebiti automatici sui conti correnti in. Un problema per le imprese Poniamo il caso di un imprenditore ...

PasqualeTotaro : RT @PacodaCamino: @PasqualeTotaro Immagino fiori d'amore che virtualmente pongono fine alla fantasia con un abbracio! In codesto lavoro… - Paesaggiumani : Ascoltare la storia di Roberto Terzuoli ha portato alla mia mente il ricordo della prima strofa dell’incipit dell’O… - MRaggini : @Maumol @repubblica Direttore, il filo rosso di questa crisi è la pressione del gruppo economico/editoriale rappres… - Annabel27034387 : RT @fedram67: “Ho controllato il calendario del mese di gennaio sul cellulare e ho cliccato sull’unico giorno cerchiato in rosso: 29 gennai… - walteredicola : Da rosso scuro a verde l' unione europea cambia idea sul Veneto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Rosso sul

sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. L'Italia ha opzionato in tutto circa 226 ...Friuli Venezia Giulia e provincia autonoma di Bolzano sono le aree italiane colorate in...Mai come in questo momento Draghi ha lo stesso effetto della muleta , il drappoche il torero ... almeno dieci mesi fa, quando l'ex Governatore intervenne in pieno lockdown con un intervento...Polemica con Bruxelles per aver inserito Friuli e Bolzano in zona "rosso scuro". Sul fronte vaccini, resta aperto lo scontro tra Europa e AstraZeneca: l'Ue sarebbe pronta a bloccare l'export. Non è ...Pesanti cali sulle Borse europee dopo la chiusura in rosso di Tokyo e le performance negative dei futures Usa. L’attenzione degli investitori è sempre più sul caso GameStop e di … E ora dopo caso Game ...