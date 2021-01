Ronaldo va a Courmayeur violando la zona arancione, poi cancella il video dai social (Di venerdì 29 gennaio 2021) Almeno fino al 15 febbraio sussiste il divieto di spostamento tra regioni italiane. Anche tra due territori in fascia gialla, dunque rischio medio-basso, il DPCM non concede eccezioni. L'unica deroga riguarda i motivi di salute, lavoro o comprovate necessità. CR7 (e compagna) a Courmayer Eppure poche ore fa qualcuno, molto famoso, si è spostato da Torino a Courmayer, due comuni di regioni attualmente in fascia arancione. E non lo ha fatto – salvo smentite – per motivi di comprovata urgenza. Quel qualcuno è Cristiano Ronaldo, che insieme alla sua fidanzata Georgina Rodriguez è partito da Torino per visitare l'esclusiva località turistica della Valle d'Aosta. La modella in settimana ha compiuto 25 anni e il regalo del suo fidanzato è stato un soggiorno di alcune ore presso un lussuoso hotel valdostano. Il mondo dei social è venuto a ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 29 gennaio 2021) Almeno fino al 15 febbraio sussiste il divieto di spostamento tra regioni italiane. Anche tra due territori in fascia gialla, dunque rischio medio-basso, il DPCM non concede eccezioni. L'unica deroga riguarda i motivi di salute, lavoro o comprovate necessità. CR7 (e compagna) a Courmayer Eppure poche ore fa qualcuno, molto famoso, si è spostato da Torino a Courmayer, due comuni di regioni attualmente in fascia. E non lo ha fatto – salvo smentite – per motivi di comprovata urgenza. Quel qualcuno è Cristiano, che insieme alla sua fidanzata Georgina Rodriguez è partito da Torino per visitare l'esclusiva località turistica della Valle d'Aosta. La modella in settimana ha compiuto 25 anni e il regalo del suo fidanzato è stato un soggiorno di alcune ore presso un lussuoso hotel valdostano. Il mondo deiè venuto a ...

ZZiliani : Fotografato con Georgina in motoslitta a #Courmayeur in barba ai divieti Covid, #Ronaldo ha risposto alle critiche… - capuanogio : #Ronaldo e Georgina non sono stati multati ieri, ma la sanzione potrebbe arrivare nei prossimi giorni, per essere u… - repubblica : Cristiano Ronaldo e Georgina, gita a Courmayeur: violate le norme anti Covid - zebra191020 : RT @McKennieFaCose: Incredibile come sia diventato più grave che Ronaldo (che ha già avuto il covid) sia stato a Courmayeur che quella roba… - Dalla_SerieA : Ronaldo torna da Courmayeur ed è show in partitella. Ecco cosa rischia per la violazione -… -