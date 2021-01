Roma-Verona, Fonseca in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Roma di Paulo Fonseca ospita il Verona nel match valevole per il posticipo della ventesima giornata di campionato in programma domenica 31 gennaio alle ore 20:45 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico. I giallorossi, dopo la vittoria contro lo Spezia, vogliono tenersi stretto il terzo posto e restare sulla scia di Inter e Milan. Fonseca alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa sabato 30 gennaio alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ladi Pauloospita ilnel match valevole per il posticipo della ventesima giornata di campionato in programma domenica 31 gennaio alle ore 20:45 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico. I giallorossi, dopo la vittoria contro lo Spezia, vogliono tenersi stretto il terzo posto e restare sulla scia di Inter e Milan.alla vigilia della gara, parlerà insabato 30 gennaio alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

