Roma-Verona (31 gennaio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Roma ha vissuto uno dei periodi più complicati della sua storia recente nelle ultime due settimane, prima venendo eliminata dallo Spezia in coppa Italia, poi con le turbolenze societarie e di spogliatoio dopo il sesto cambio che ha generato la sconfitta a tavolino, quindi con Dzeko, Fazio e Juan Jesus non convocati ha battuto InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 29 gennaio 2021) Laha vissuto uno dei periodi più complicati della sua storia recente nelle ultime due settimane, prima venendo eliminata dallo Spezia in coppa Italia, poi con le turbolenze societarie e di spogliatoio dopo il sesto cambio che ha generato la sconfitta a tavolino, quindi con Dzeko, Fazio e Juan Jesus non convocati ha battuto InfoBetting: Scommesse Sportive e

sportli26181512 : Verona, Juric: 'La Roma non è in difficoltà. Lasagna forse gioca, Sturaro non è pronto': Verona, Juric: 'La Roma no… - infobetting : Roma-Verona (31 gennaio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - teladoiotokyo : Juric in conferenza stampa: La Roma non è in difficoltà, per un certo periodo della stagione ha giocato il miglior… - romanismo85 : Andate a sentire la conferenza di Juric, allenatore del Verona, e non rompete il cazzo alla Roma. - GianlucaFidene : “Sulla Roma siete fuori di testa tutti, sono terzi. Evidentemente la Roma non gode di una buona stampa...” parole J… -