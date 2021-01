Roma, lavoratori di palestre, piscine e centri sportivi in piazza: “Chiusi da mesi, molti sono falliti per sostenere le spese fisse” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Chiedono di poter sollevare nuovamente le serrande palestre, piscine e centri sportivi. Imprenditori e operatori dello sport riuniti nella Federazione sindacale sport Italia questa mattina hanno manifestato in piazza Montecitorio. “Non ripartire, ma riaprire”, specifica il segretario nazionale della F.S.S.I, Fabio Ronghi. “Se abbiamo delle spese fisse di quarantamila euro al mese e mi arriva un ristoro di seimila e cento euro, cosa ci faccio?” si domanda Ronghi, sindacalista e imprenditore. Critico anche il presidente Federazione italiana nuoto, Paolo Barelli: “La situazione è drammatica. Le piscine che sono chiuse, la metà o oltre, lo sono perché fallite”. A rischio, denunciano, ci sono migliaia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Chiedono di poter sollevare nuovamente le serrande. Imprenditori e operatori dello sport riuniti nella Federazione sindacale sport Italia questa mattina hanno manifestato inMontecitorio. “Non ripartire, ma riaprire”, specifica il segretario nazionale della F.S.S.I, Fabio Ronghi. “Se abbiamo delledi quarantamila euro al mese e mi arriva un ristoro di seimila e cento euro, cosa ci faccio?” si domanda Ronghi, sindacalista e imprenditore. Critico anche il presidente Federazione italiana nuoto, Paolo Barelli: “La situazione è drammatica. Lechechiuse, la metà o oltre, loperché fallite”. A rischio, denunciano, cimigliaia di ...

