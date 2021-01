Roma, colpo grosso sulla Tuscolana: rubano merce per 1.600 euro, fermate due giovani ladre (Di venerdì 29 gennaio 2021) Hanno svaligiato più negozi portando via soprattutto occhiali da sole. E’ successo ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, su via Tuscolana: qui 2 giovani ragazze rumene, classe 1997, hanno rubato merce per un valore di 1.600 euro. Le due 24enni sono state arrestate dagli agenti di Polizia intervenuti sul posto. Ma c’è di più: su una delle due giovani pendeva una pena residua da scontare, sempre per furti, di 11 anni e 3 mesi. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 gennaio 2021) Hanno svaligiato più negozi portando via soprattutto occhiali da sole. E’ successo ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, su via: qui 2ragazze rumene, classe 1997, hanno rubatoper un valore di 1.600. Le due 24enni sono state arrestate dagli agenti di Polizia intervenuti sul posto. Ma c’è di più: su una delle duependeva una pena residua da scontare, sempre per furti, di 11 anni e 3 mesi. su Il Corriere della Città.

