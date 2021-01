Roma. ‘Che te guardi?’, momenti di terrore al Tuscolano: insultato e picchiato a sangue 18enne bengalese (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ha ancora i contorni poco chiari, la vicenda che vede protagonista un giovane bengalese che la sera del 27 gennaio, poco prima che scattasse il coprifuoco, è stato accerchiato e pestato da un gruppo di ragazzi giovanissimi, tutti italiani, che gli hanno rotto il setto nasale e procurato varie escoriazioni. È la polizia a indagare per rintracciare i minori che si sono comportati in modo violento. La segnalazione alla polizia La segnalazione alla polizia è arrivata da parte di un passante, che ha visto un giovane a terra, accerchiato da un gruppetto di ragazzi, una quindicina, che stavano litigando e tra loro alcuni che lo stavano pestando. E’ successo in via via Tuscolana, a poca distanza dalla fermata della stazione della metro Numidio Quadrato. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Tuscolano e un’ambulanza, ma al loro arrivo hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ha ancora i contorni poco chiari, la vicenda che vede protagonista un giovaneche la sera del 27 gennaio, poco prima che scattasse il coprifuoco, è stato accerchiato e pestato da un gruppo di ragazzi giovanissimi, tutti italiani, che gli hanno rotto il setto nasale e procurato varie escoriazioni. È la polizia a indagare per rintracciare i minori che si sono comportati in modo violento. La segnalazione alla polizia La segnalazione alla polizia è arrivata da parte di un passante, che ha visto un giovane a terra, accerchiato da un gruppetto di ragazzi, una quindicina, che stavano litigando e tra loro alcuni che lo stavano pestando. E’ successo in via via Tuscolana, a poca distanza dalla fermata della stazione della metro Numidio Quadrato. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariatoe un’ambulanza, ma al loro arrivo hanno ...

