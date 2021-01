Roberta Termali, la ex moglie di Walter Zenga a FQMagazine: “Agitata per stasera. GFVip tritacarne emotivo” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Se avesse detto sì a Pippo Baudo, che la voleva come l’inviata di Gran varietà, su Rai1, forse la vita e la carriera di Roberta Termali avrebbero preso un’altra direzione. «Mi hanno fregata la paura degli aerei e la timidezza patologica», ammette a Ilfattoquotidiano.it per FQMagazine a poche ore dalla puntata del Grande Fratello Vip in cui suo figlio Andrea, tra i protagonisti del reality di Canale5, incontrerà il padre, Walter Zenga, per un faccia a faccia dopo anni di rapporti inesistenti. Ma l’etichetta di ex signora Zenga, alla Termali non interessa. La conduttrice è stata tra le prime donne a parlare di calcio in tv, aveva una carriera in grande ascesa ma all’apice della notorietà, scelse di concentrarsi sulla famiglia per crescere i suoi figli. «Ma non ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) Se avesse detto sì a Pippo Baudo, che la voleva come l’inviata di Gran varietà, su Rai1, forse la vita e la carriera diavrebbero preso un’altra direzione. «Mi hanno fregata la paura degli aerei e la timidezza patologica», ammette a Ilfattoquotidiano.it pera poche ore dalla puntata del Grande Fratello Vip in cui suo figlio Andrea, tra i protagonisti del reality di Canale5, incontrerà il padre,, per un faccia a faccia dopo anni di rapporti inesistenti. Ma l’etichetta di ex signora, allanon interessa. La conduttrice è stata tra le prime donne a parlare di calcio in tv, aveva una carriera in grande ascesa ma all’apice della notorietà, scelse di concentrarsi sulla famiglia per crescere i suoi figli. «Ma non ho ...

