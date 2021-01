Robert Pattinson, la sua ex FKA Twigs svela: "Ho ricevuto insulti razzisti dai fan di Twilight" (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'attrice e cantante FKA Twigs ha subito diversi attacchi razzisti online da parte dei fan di Twilight a causa della sua relazione con Robert Pattinson. FKA Twigs ha subito attacchi razzisti su Twitter per anni da parte dei fan di Twilight dal momento in cui ha iniziato a frequentare Robert Pattinson. FKA, cantante, ballerina e attrice, il cui vero nome è Tahliah Debrett Barnett, ha incontrato Pattinson per la prima volta non molto tempo dopo la sua rottura con la sua celeberrima co-star Kristen Stewart. FKA e Robert si sono incontrati nel 2014 grazie ad una loro amica comune, Sienna Miller, e da quel momento è nata una vorticosa storia d'amore: i due hanno iniziato subito a convivere e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'attrice e cantante FKAha subito diversi attacchionline da parte dei fan dia causa della sua relazione con. FKAha subito attacchisu Twitter per anni da parte dei fan didal momento in cui ha iniziato a frequentare. FKA, cantante, ballerina e attrice, il cui vero nome è Tahliah Debrett Barnett, ha incontratoper la prima volta non molto tempo dopo la sua rottura con la sua celeberrima co-star Kristen Stewart. FKA esi sono incontrati nel 2014 grazie ad una loro amica comune, Sienna Miller, e da quel momento è nata una vorticosa storia d'amore: i due hanno iniziato subito a convivere e ...

