Ritratto di Botticelli venduto da Sotheby’s per 90 milioni di dollari (Di venerdì 29 gennaio 2021) E’ stato venduto il dipinto di Botticelli “Giovane che tiene in mano un tondello” all’asta Masters Week di New York da Sotheby’s. Il Ritratto di Botticelli è stata venduto per 92,1 milioni di dollari, commissioni comprese. Secondo alcuni studiosi specialisti del settore dell’arte ritengono che il dipinto fu eseguito da Botticelli tra gli anni ’70 e ’80 del ‘400. Botticelli, il cui vero nome è Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, stava iniziando a dar vita alle sue bellissime opere allegoriche, tra cui i suoi capolavori come Primavera e la Nascita di Venere, oggi custoditi agli Uffizi. Il dipinto venduto presenta un Ritratto a mezzo busto, e gli studiosi concordano che il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) E’ statoil dipinto di“Giovane che tiene in mano un tondello” all’asta Masters Week di New York da. Ildiè stataper 92,1di, commissioni comprese. Secondo alcuni studiosi specialisti del settore dell’arte ritengono che il dipinto fu eseguito datra gli anni ’70 e ’80 del ‘400., il cui vero nome è Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, stava iniziando a dar vita alle sue bellissime opere allegoriche, tra cui i suoi capolavori come Primavera e la Nascita di Venere, oggi custoditi agli Uffizi. Il dipintopresenta una mezzo busto, e gli studiosi concordano che il ...

Tg1Rai : L'arte italiana segna un altro record: il 'Ritratto di giovane con tondo di Santo' del #Botticelli è stato venduto… - Adnkronos : #Botticelli da record, #ritratto venduto per 92 milioni di dollari - Noovyis : (Botticelli da record: un suo ritratto venduto all’asta per oltre 92 milioni) Playhitmusic - - Profilo3Marco : RT @Tg1Rai: L'arte italiana segna un altro record: il 'Ritratto di giovane con tondo di Santo' del #Botticelli è stato venduto all'asta da… - chiaramondi : RT @FQMagazineit: Botticelli da record: un suo ritratto venduto all’asta per oltre 92 milioni -