Ritorno a scuola | “Inaccettabile obbligo di frequenza”

Il Ritorno a scuola è stato ufficializzato in tutta Italia, ma c'è chi si oppone alla frequenza obbligatoria: ecco cosa sta accadendo. scuola (web source)La didattica in presenza si sta materializzando praticamente in tutta Italia e per tutti i gradi di istruzione. Le polemiche però non mancano soprattutto perché la scuola non viene ritenuta un luogo sicuro per la lotta contro il Coronavirus. Anzi, si pensa che il Ritorno in aula degli studenti possa portare una maggiore espansione del contagio del virus. Leggi qui —> Aeroporti, calo drastico dei passeggeri a causa del Covid: numeri spaventosi Leggi qui —> Killer dello Zodiaco: spunta un nesso con il Mostro di Firenze Di conseguenza sono numerosi i pareri in merito, ma sono spesso e volentieri contrastanti.

