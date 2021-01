Ritorna “Il cantante mascherato” | da stasera su RaiUno lo show con Milly Carlucci

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Mistero, curiosità, talento e ingegno. Queste le parole d’ordine delloche ha stregato il pubblico televisivo e quello social in tutto il mondo: “Il”, il talent gameche tornasu, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Tra novità e confermecondurrà, per cinque imperdibili venerdì sera, il programma rivelazione della scorsa stagione televisiva. Al suo fianco, in questa seconda edizione, cinque giurati d’eccezione: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e due new entry, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo. Saranno loro, insieme al pubblico a casa tramite il voto social (sui profili ufficiali del programma: Instagram, Facebook e Twitter), a giudicare le ...