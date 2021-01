Ristrutturazione casa e separazione. L'ex può avere i soldi indietro? (Di sabato 30 gennaio 2021) Un argomento che suscita fortissimo disappunto quando una relazione finisce, riguarda le spese straordinarie effettuate per ristrutturare la casa coniugale intestata a uno solo dei coniugi. Per fare un esempio: il marito ha una casa di proprietà dove la coppia si trasferisce e, per renderla più accogliente e moderna, i coniugi decidono di ristrutturare tutta la zona giorno utilizzando il denaro che la moglie ha accantonato negli ultimi anni. Dopodiché la coppia decide di separarsi, la moglie potrà ottenere dal marito il rimborso di quanto speso dato che lei si trasferirà altrove? In generale, la legge prevede che con la separazione si scioglie la comunione dei beni e ciascun coniuge deve rimborsare all'altro le somme prelevate dal patrimonio comune e impiegate a fini diversi dal soddisfacimento dei bisogni familiari. In particolare, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Un argomento che suscita fortissimo disappunto quando una relazione finisce, riguarda le spese straordinarie effettuate per ristrutturare laconiugale intestata a uno solo dei coniugi. Per fare un esempio: il marito ha unadi proprietà dove la coppia si trasferisce e, per renderla più accogliente e moderna, i coniugi decidono di ristrutturare tutta la zona giorno utilizzando il denaro che la moglie ha accantonato negli ultimi anni. Dopodiché la coppia decide di separarsi, la moglie potrà ottenere dal marito il rimborso di quanto speso dato che lei si trasferirà altrove? In generale, la legge prevede che con lasi scioglie la comunione dei beni e ciascun coniuge deve rimborsare all'altro le somme prelevate dal patrimonio comune e impiegate a fini diversi dal soddisfacimento dei bisogni familiari. In particolare, ...

