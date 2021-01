Rissa tra Jessica e Linda nella Pupa e il secchione (Di venerdì 29 gennaio 2021) Jessica e Linda arrivano quasi alle mani nella Pupa e il secchioneScoppia una Rissa tra Linda e Jessica a la Pupa e il secchione 2021, queste sono le parole dette dalle due concorrenti: “Gallina e deficiente. Non ti cago di striscio!”. Ci sono molte gelosie e risentimenti in gioco nel programma La Pupa e il secchione e viceversa 2021. Nel corso della seconda puntata, scoppia una lite furibonda tra le due pupe, le due non avevano una grande intesa sin dalle prime battute del programma. Jessica, sente di avere sempre gli occhi addosso, da parte di Linda, proprio per questo la concorrente glielo fa notare aspramente: “Tu mi sissi sempre ... Leggi su ck12 (Di venerdì 29 gennaio 2021)arrivano quasi alle manie ilScoppia unatraa lae il2021, queste sono le parole dette dalle due concorrenti: “Gallina e deficiente. Non ti cago di striscio!”. Ci sono molte gelosie e risentimenti in gioco nel programma Lae ile viceversa 2021. Nel corso della seconda puntata, scoppia una lite furibonda tra le due pupe, le due non avevano una grande intesa sin dalle prime battute del programma., sente di avere sempre gli occhi addosso, da parte di, proprio per questo la concorrente glielo fa notare aspramente: “Tu mi sissi sempre ...

pisto_gol : La rissa tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku non è solo un affare personale | L'Ultimo Uomo - capuanogio : ?? Per la rissa tra #Ibrahimovic e #Lukaku attese sanzioni leggere perché nel referto di #Valeri comparirebbe solo i… - FBiasin : 'Beh, in fondo è un #derby di #CoppaItalia ...'. - Rissa tra colossi. - Arbitri infortunati. - Invasione delle cav… - giovannilegena : RT @doluccia16: Mi ero addormentata. Mi sono risvegliata ed ho trovato una rissa tra Mastella e Scalfarotto. Stavano risolvendo i problemi… - angela66762414 : RT @doluccia16: Mi ero addormentata. Mi sono risvegliata ed ho trovato una rissa tra Mastella e Scalfarotto. Stavano risolvendo i problemi… -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa tra Rissa tra Lukaku e Ibrahimovic in Inter-Milan, Zlatan: “Torna ai riti vudù piccolo asino” Sport Fanpage Uomini e Donne, rissa sfiorata per Gemma Galgani: lei tira in ballo la famosa pillola blu

Gossip TV. Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Gemma Galgani tra due fuochi: Maurizio Guerci e Biagio si affrontano, poi la dama parla di Viagra. La Puntata di Uomini e Donne si apre con un vi ...

Rissa con Lukaku, Ibra in difesa: «Io mai razzista»

Il furibondo scontro tra i due bomber nel derby di Milano potrebbe avere strascichi disciplinari: domani il verdetto ...

Gossip TV. Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Gemma Galgani tra due fuochi: Maurizio Guerci e Biagio si affrontano, poi la dama parla di Viagra. La Puntata di Uomini e Donne si apre con un vi ...Il furibondo scontro tra i due bomber nel derby di Milano potrebbe avere strascichi disciplinari: domani il verdetto ...