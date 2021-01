Rissa in piazza Danti dopo il lockdown: 5mila euro di risarcimento per una mandibola spaccata (Di venerdì 29 gennaio 2021) Cinquemila euro per una mascella rotta e tanta paura. Una proposta di risarcimento inaccettabile e, quindi, respinta. La proposta di risarcimento è stata avanzata da tre degli otto ragazzi coinvolti ... Leggi su perugiatoday (Di venerdì 29 gennaio 2021) Cinquemilaper una mascella rotta e tanta paura. Una proposta diinaccettabile e, quindi, respinta. La proposta diè stata avanzata da tre degli otto ragazzi coinvolti ...

RealWestonMax : @TheoHernandez Annientatevi dai cazzo , datevi appuntamento in piazza Duomo e fate una bella rissa ??????, i tifosi a… - UdineseTV : Cervignano: rissa in Piazza Indipendenza - - MoliPietro : Arezzo – Maxi rissa in Piazza San Francesco: fermati 4 giovani: I partecipanti sarebbero stati almeno una quindicin… - arezzoweb : Rissa ad Arezzo in Piazza San Francesco: arrestati 4 giovani - toscanamedianew : Maxi rissa in piazza, quattro giovani arrestati -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa piazza Rissa in piazza Danti dopo il lockdown: 5mila euro di risarcimento per una mandibola spaccata PerugiaToday Maxi-rissa alla movida, la linea degli arrestati: "Ubriachi? No, ci siamo solo difesi"

«Tutto è nato perchè uno di noi ha urtato il vaso di un locale, non avevamo chiesto un altro giro di drink». Ma le altre versioni divergono. I quattro difesi da Baroni ...

Perugia, rissa in centro storico: i ragazzi offrono cinque mila euro di risarcimento alla vittima. Gli avevano rotto la mandibola

La proposta di cinque mila euro di risarcimento è stata avanzata da tre dei ragazzi coinvolti nella maxi rissa che si era verificata a ...

«Tutto è nato perchè uno di noi ha urtato il vaso di un locale, non avevamo chiesto un altro giro di drink». Ma le altre versioni divergono. I quattro difesi da Baroni ...La proposta di cinque mila euro di risarcimento è stata avanzata da tre dei ragazzi coinvolti nella maxi rissa che si era verificata a ...