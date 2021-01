Rissa Ibra - Lukaku, sentenza democratica, solo una giornata a entrambi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ora sarà la Procura eventualmente ad aprire un fascicolo, secondo la Gazzetta dello Sport, per stabilire quanto successo tra i due. La prova tv può essere richiesta in casi eccezionali dal ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ora sarà la Procura eventualmente ad aprire un fascicolo, secondo la Gazzetta dello Sport, per stabilire quanto successo tra i due. La prova tv può essere richiesta in casi eccezionali dal ...

ilfoglio_it : Ibra, Lukaku e gli ultras dell’indignazione permanente. Un derby non è una gara di bon ton (e dire “voodoo” non è r… - capuanogio : #Ibrahimovic non si scusa... #Lukaku non si scusa... La Procura #Figc non è ancora intervenuta... Tutti in silenzi… - ZZiliani : Poi sarebbe il caso che qualcuno dicesse a #Ibra che un conto è esercitare la leadership sgravando i compagni dal p… - infoitsport : La rissa (per ora) non costa nulla: solo una giornata per Ibra e Lukaku - notizie_milan : Rissa Ibra-Lukaku, la decisione del Giudice Sportivo -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa Ibra Rissa Ibrahimovic Lukaku: un turno di squalifica per entrambi

...squalificato per una giornata Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku per la rissa nel derby dei quarti della Coppa Italia di martedì. L'attaccante dell'Inter salterà la semifinale contro la Juve , Ibra ...

La rissa (per ora) non costa nulla: solo una giornata per Ibra e Lukaku

La rissa nel derby? Finita lì, con un giallo a testa. E senza ulteriori strascichi. Per ora. E così il ... L'attaccante interista salterà così la sfida di semifinale contro la Juve, Ibra la partita di ...

Ibrahimovic, le espulsioni e le risse in carriera: l'ultima con Lukaku Sky Sport Rissa Lukaku-Ibra: il verdetto fa discutere

Nello specifico, lo svedese prende un turno perché espulso mentre il belga, diffidato e ammonito dopo la rissa verbale con Ibra, salterà l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus.

Rissa Ibra-Lukaku, la decisione del Giudice Sportivo

Coppa Italia, la decisione del Giudice Sportivo su Ibrahimovic e Lukaku, protagonisti della lite che ha caratterizzato l'ultimo derby.

...squalificato per una giornata Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku per lanel derby dei quarti della Coppa Italia di martedì. L'attaccante dell'Inter salterà la semifinale contro la Juve ,...Lanel derby? Finita lì, con un giallo a testa. E senza ulteriori strascichi. Per ora. E così il ... L'attaccante interista salterà così la sfida di semifinale contro la Juve,la partita di ...Nello specifico, lo svedese prende un turno perché espulso mentre il belga, diffidato e ammonito dopo la rissa verbale con Ibra, salterà l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus.Coppa Italia, la decisione del Giudice Sportivo su Ibrahimovic e Lukaku, protagonisti della lite che ha caratterizzato l'ultimo derby.