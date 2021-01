Rissa Ibra-Lukaku, la decisione del Giudice Sportivo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Coppa Italia, la decisione del Giudice Sportivo su Ibrahimovic e Lukaku, protagonisti della lite che ha caratterizzato l’ultimo derby di Milano. È arrivata la decisione del Giudice Sportivo sulla lite tra Lukaku e Ibrahimovic, i due protagonisti della Rissa che ha caratterizzato la sfida di Coppa Italia tra Inter e Milan, sfida poi vinta dai nerazzurri, per la cronaca. Coppa Italia, la decisione del Giudice Sportivo sulla lite tra Lukaku e Ibrahimovic Il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata Lukaku e Zlatan Ibrahimovic dopo la ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 29 gennaio 2021) Coppa Italia, ladelsuhimovic e, protagonisti della lite che ha caratterizzato l’ultimo derby di Milano. È arrivata ladelsulla lite trahimovic, i due protagonisti dellache ha caratterizzato la sfida di Coppa Italia tra Inter e Milan, sfida poi vinta dai nerazzurri, per la cronaca. Coppa Italia, ladelsulla lite trahimovic Ilha squalificato per una giornatae Zlatanhimovic dopo la ...

ilfoglio_it : Ibra, Lukaku e gli ultras dell’indignazione permanente. Un derby non è una gara di bon ton (e dire “voodoo” non è r… - capuanogio : #Ibrahimovic non si scusa... #Lukaku non si scusa... La Procura #Figc non è ancora intervenuta... Tutti in silenzi… - ZZiliani : Poi sarebbe il caso che qualcuno dicesse a #Ibra che un conto è esercitare la leadership sgravando i compagni dal p… - infoitsport : La rissa (per ora) non costa nulla: solo una giornata per Ibra e Lukaku - notizie_milan : Rissa Ibra-Lukaku, la decisione del Giudice Sportivo -