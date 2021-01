"Rischia per il Covid": Verdini va ai domiciliari dopo 85 giorni a Rebibbia (Di venerdì 29 gennaio 2021) dopo 85 giorni di carcere l’ex senatore Denis Verdini va ai domiciliari. Il tribunale di Sorveglianza di Roma, accogliendo una istanza dei difensori, con un provvedimento urgente ha disposto la scarcerazione dell’ex segretario di Ala. Alla base del provvedimento la drammatica situazione in cui versa il carcere di Rebibbia da alcune settimane per la diffusione del coronavirus e che ha portato alla chiusura di alcune sezioni. I giudici hanno quindi deciso per la scarcerazione di Verdini, che il prossimo 8 maggio compirà 70 anni, disponendo una detenzione domiciliare provvisoria in quanto il regime carcerario, con l’esponenziale aumento dei contagi da Covid 19, non è compatibile con le condizioni di salute dell’ex parlamentare. Verdini trascorrerà il ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021)85di carcere l’ex senatore Denisva ai. Il tribunale di Sorveglianza di Roma, accogliendo una istanza dei difensori, con un provvedimento urgente ha disposto la scarcerazione dell’ex segretario di Ala. Alla base del provvedimento la drammatica situazione in cui versa il carcere dida alcune settimane per la diffusione del coronavirus e che ha portato alla chiusura di alcune sezioni. I giudici hanno quindi deciso per la scarcerazione di, che il prossimo 8 maggio compirà 70 anni, disponendo una detenzione domiciliare provvisoria in quanto il regime carcerario, con l’esponenziale aumento dei contagi da19, non è compatibile con le condizioni di salute dell’ex parlamentare.trascorrerà il ...

amnestyitalia : Salomé è una leader nativa del popolo Kichwa nell’Amazzonia ecuadoriana. Ogni giorno rischia la vita per difendere… - tuttosport : #Ronaldo torna da #Courmayeur ed è show in partitella. Ecco cosa rischia per la violazione - TuttoMercatoWeb : Lazio, Simone Inzaghi sotto inchiesta per blasfemia: rischia la squalifica - Rosyfree74 : RT @Davide78662276: @fattoquotidiano In Italia per simili accuse si rischia di essere eletti capo dello stato. - dani0470 : RT @alessand_mella: Ora attenzione a #dibattista che potrebbe avere l’occasione d’oro per ridurre a capponi #dimaio e #crimi. Il #m5s risch… -