Ribery | «Pronto a restare alla Fiorentina Ma decide la società»

(Di sabato 30 gennaio 2021) Franck, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Torino: le sue dichiarazioni Franck, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Torino. GOL DA URLO – «Bello segnare, abbiamo fatto un’azione incredibile. Tanta roba. Complimenti anche a Bonaventura che ha qualità straordinarie. Ma sono contento se la squadra gioca bene e vince. Questa è la cosa più importante per me». PAREGGIO – «C’è un po’ di rammarico, dovevamo chiudere prima la partita. In nove è tutto più difficile. Però è un punto importante». ARRABBIATURA DOPO IL CAMBIO – «Sono un giocatore, mi piacein campo per aiutare la squadra. La mia mentalità è questa, ma mi arrabbio anche in ...

...nel quale il nervosismo ha preso il sopravvento soprattutto dopo il vantaggio realizzato da. ... lo scontro non è degenerato dal punto di vista fisico per l'interventodi diversi compagni ...In mediana dovremmo poi rivederedal primo minuto Rincon in cabina di regia, mentre Linetty ... Al fianco del bomber, in netta crescita ecco che si faranno avanti Bonaventura esull'...Franck Ribery ha parlato del suo futuro, visto il contratto in scadenza a giugno con la Fiorentina: "Sono felice a Firenze, mi sento bene con ...Ai microfoni di Sky Sport, Franck Ribery ha parlato anche del suo futuro dopo il pareggio contro il Torino: "Sono felice e contento a Firenze, mi sento bene con tifosi società e tifosi.