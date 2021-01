Riapertura scuole, Spirlì (Calabria): “Il ritorno in classe significa far crescere i contagi, dobbiamo proteggere docenti e studenti” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il presidente della Calabria, Nino Spirlì, nelle prossime ore emanerà una nuova ordinanza sul ritorno in classe nel territorio calabrese. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il presidente della, Nino, nelle prossime ore emanerà una nuova ordinanza sulinnel territorio calabrese. L'articolo .

matteosalvinimi : ...giustizia e riapertura in sicurezza delle scuole. Chi volesse discutere di questi temi concreti si può sedere al… - fanpage : 'Bravo Renzi, gli ho sentito dire tutte cose interessanti… Ma dove è stato l'ultimo anno? Perchè mi pareva che stes… - orizzontescuola : Riapertura scuole, Spirlì (Calabria): “Il ritorno in classe significa far crescere i contagi, dobbiamo proteggere d… - infoitinterno : Scuole e coronavirus, altri tre positivi dagli screening alla vigilia della riapertura - GruppoIeC : Riapertura scuole, Spirlì: «In arrivo nuova ordinanza per la didattica integrata» - -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole superiori, dove si rientra il 1° febbraio. Dad in regioni rosse, gli ultimi aggiornamenti Orizzonte Scuola Sicilia arancione, si pensa a zone rosse per alcuni comuni

La Sicilia arancione potrebbe diventare realtà a partire da domenica prossima. Saranno così in vigore nuove restrizioni. Tuttavia, sul tavolo anche l’ipotesi di far sopravvivere le zone ...

Musica dal vivo, Aiam chiede una data per programmare ripartenza

Roma, 28 gen. (askanews) - Una campagna di sensibilizzazione per la riapertura dei teatri, in sicurezza, e per la gioia della musica dal vivo: ...

La Sicilia arancione potrebbe diventare realtà a partire da domenica prossima. Saranno così in vigore nuove restrizioni. Tuttavia, sul tavolo anche l’ipotesi di far sopravvivere le zone ...Roma, 28 gen. (askanews) - Una campagna di sensibilizzazione per la riapertura dei teatri, in sicurezza, e per la gioia della musica dal vivo: ...