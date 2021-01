Riapertura scuole, lunedì si torna in classe anche in Sicilia: oltre 1 milione in presenza (Di venerdì 29 gennaio 2021) Cinque regioni in fascia arancione, tutte le altre in zona gialla. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata, a quanto si apprende da fonti del ministero, nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 29 gennaio 2021) Cinque regioni in fascia arancione, tutte le altre in zona gialla. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata, a quanto si apprende da fonti del ministero, nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. L'articolo .

matteosalvinimi : ...giustizia e riapertura in sicurezza delle scuole. Chi volesse discutere di questi temi concreti si può sedere al… - infoitinterno : Riapertura scuole, a Taranto l’80% degli studenti opterà per la didattica digitale - CosimoFilannino : @rep_bari Emiliano, sostenuto da Lopalco, è contro la riapertura delle scuole. La pandemia morde ancora. Anche i sindacati concordano. - lanuovariviera : Marche, i sindacati del trasporto pubblico: 'La riapertura delle scuole non ha funzionato' - truzzu : RT @CTM_Cagliari: Riapertura delle scuole, dal 1 febbraio CTM amplia l'offerta di trasporto aumentando mezzi impiegati e frequenze. @Comune… -