Reynolds in arrivo, l'aeroporto giusto è quello di Roma (Di sabato 30 gennaio 2021) Bryan Reynolds è atteso prossime ore in Italia, ricordiamo che l'aeroporto giusto è quello di Roma. Scherzi a parte, è un modo per ricordare come non fosse stata completata l'operazione con la Juve e di rimbalzo con il Benevento. La Roma, come anticipato da Sportitalia, era stata il primo club a interessarsi del terzino classe 2001, in uscita dal Dallas: operazione da circa 7 milioni più percentuale da futura rivendita. Dopo i problemi (superati) relativi al Covid, Reynolds è pronto a sbarcare in Italia per la sua prima avventura europea. Foto: Facebook Dallas L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

