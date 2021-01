Resident Evil 3 Remake ha venduto 3,6 milioni di copie. Monster Hunter World: Iceborne a quota 7,2 milioni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Capcom ha recentemente rivelato il suo report finanziario per il trimestre conclusosi il 31 dicembre 2020, rilevando che le vendite nette sono aumentate del 22,6% su base annua. Anche l'utile operativo è aumentato del 32,2% su base annua. Come notato da Daniel "ZhugeEX" Ahmad su Twitter, le vendite per il Remake di Resident Evil 3 sono ora a quota 3,6 milioni di copie vendute. Questo è un ottimo risultato ma Resident Evil 2 Remake ha raggiunto i 4,7 milioni di unità nello stesso lasso di tempo. Monster Hunter World: Iceborne continua ad andare abbastanza bene, avendo venduto finora 7,2 ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 29 gennaio 2021) Capcom ha recentemente rivelato il suo report finanziario per il trimestre conclusosi il 31 dicembre 2020, rilevando che le vendite nette sono aumentate del 22,6% su base annua. Anche l'utile operativo è aumentato del 32,2% su base annua. Come notato da Daniel "ZhugeEX" Ahmad su Twitter, le vendite per ildi3 sono ora a3,6divendute. Questo è un ottimo risultato maha raggiunto i 4,7di unità nello stesso lasso di tempo.continua ad andare abbastanza bene, avendofinora 7,2 ...

demartinifelipe : @residentevildb PRO PLAYER DE RESIDENT EVIL!! Qual jogo será que ele stompa geral? Umbrella Corps? Resistance? Operation Raccoon City? - redCloud3299 : RT @Eurogamer_it: I dati di vendita per #RE3 Remake e #MHW: Iceborne. - MangaForevernet : ? Resident Evil 8 - morta l'attrice Jeanette Maus ? ? - misteruplay2016 : Resident Evil 3 Remake ha venduto 3,6 milioni di copie. Monster Hunter World: Iceborne a quota 7,2 milioni di unità… - generacomplotti : #fakeNews Un epidemiologo ha detto che il #Coronavirus non è stato ideato da Greta Thumberg per attaccare la Cina e… -