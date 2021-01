Resident Evil 3 Remake ha venduto 3 | 6 milioni di copie Monster Hunter World | Iceborne a quota 7 | 2 milioni di unità piazzate

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Capcom ha recentemente rivelato il suo report finanziario per il trimestre conclusosi il 31 dicembre 2020, rilevando che le vendite nette sono aumentate del 22,6% su base annua. Anche l'utile operativo è aumentato del 32,2% su base annua. Come notato da Daniel "ZhugeEX" Ahmad su Twitter, le vendite per ildi3 sono ora a3,6divendute. Questo è un ottimo risultato maha raggiunto i 4,7dinello stesso lasso di tempo.continua ad andare abbastanza bene, avendofinora 7,2 ...

Non ci sarà soloVillage . A maggio, i fan della saga survival horror potranno testare pad alla mano anche l'atipicoRe:Verse , esperienza multiplayer che fa scendere in campo i volti più ...Recentemente, Capcom ha presentatoRe Verse, un death match multiplayer 6v6, e un programma di open beta test per i membri diAmbassador . I fan disi avvicinano sempre con scetticismo agli ...Capcom, oltre ad avere in cantiere l’ormai noto Resident Evil Village (che sappiamo essere in uscita per il 7 maggio prossimo), ha in lavorazione anche un remake di Resident Evil 4, storico quarto ...Capcom ha registrato il profitto più alto a tutti i livelli per la fine del terzo trimestre nella storia dell'azienda. Ed è solo l'inizio.